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Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
5,0
8 970

Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 23 человека
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1041792
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 970
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 970 ₽
Коробка 810 ₽ x 3 шт.
Наличник 540 ₽ x 3 шт.
Изменить
13 020
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 495 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1099 Коробка "Т" ЭКО Look Art МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1099 ⋅ 810 ₽
 810
2 430
031-1100 Наличник "Т" ЭКО Look Art МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1100 ⋅ 540 ₽
 540
1 620
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Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Look Art
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Look Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Snow Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0.40.П Экошпон Slate Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7624
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Look Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Mirox Grey
  • Вес, кг:
    16
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм
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Дополнительно:

  • В наличии:
    32 товара

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой черной кромкой из ПВХ.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Цвет по RAL
Look Art — со структурой камня, примерно соответствует RAL 7048, матовый (≈ 3,1 GU).
Декор
Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Характеристики

  • Артикул:
    153-7624
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Look Art
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Mirox Grey
  • Вес, кг:
    16
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Изготовлена из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм

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