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  5. ДП Горизонт Н3 Окаша Сильвер, остекление Мателак Сильвер Бронз, 70*200
Горизонт Н3 Окаша Сильвер
0,0
11 543

Дверь межкомнатная "Горизонт Н3" Окаша Сильвер стекло Мателак Сильвер Бронз

Этот товар смотрят 17 человек
ДП Горизонт Н3 Окаша Сильвер, остекление Мателак Сильвер Бронз, 70*200
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 509484
Этот товар смотрят 16 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
11 543
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 11 543 ₽
Коробка 1 030 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 457 ₽ x 2 шт.
Изменить
17 547
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 924 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD0000203 Коробка "Т" ЭКО Окаша Сильвер МДФ 2050*70*32 у.п
ZD0000203 ⋅ 1 030 ₽
 1 030
3 090
ZD0000204 Наличник "Т" ЭКО Окаша Сильвер МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD0000204 ⋅ 1 457 ₽
 1 457
2 914
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Дверь межкомнатная "Горизонт Н3" Окаша Сильвер стекло Мателак Сильвер Бронз
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Горизонт

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Текстурированная, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
Изготовлена из массива сосны и МДФ

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    Текстурированная, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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