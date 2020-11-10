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  5. ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*60
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska Остекленная Black Star Царговая
4,3
4 872

Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska Остекленная Black Star Царговая 200x60

4,3
Этот товар смотрят 18 человек
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222896
Этот товар смотрят 24 человека

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 872
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 872 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 455
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
812 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит Alaska Остекленная Black Star Царговая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Magic Fog 200*60
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*60
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-22 Grey Matt Black Star 200*60
ДП ЭМА Браво-22 Alaska Black Star 200*60
ДП ЭМА Браво-22 Stormy Matt Black Star 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Black Star — черный окрашенный лакобель (lacobel).

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Black Star
  • Вес, кг:
    15.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Отзывы и вопросы о товаре

6
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Б
10 ноября 2020
4
Комментарий
Отличные двери, смотрятся легко не нагружая интерьер. Идеальны для светлой, маленькой квартиры. Стекла матовые, ничего не просматривается и свет пропускают
Вам помог этот отзыв?
Р
10 августа 2020
4
Комментарий
Мы были очень рады, когда менеджер нас все доходчиво объяснила, быстро оформила нам заказ,понимая нашу ситуацию. Через неделю всё доставили, установили дочь была в восторге и нам двери очень понравились отличное качество и дизайн.
Вам помог этот отзыв?
И
13 марта 2020
4
Комментарий
Двери очень качественные, мне есть с чем сравнить. Покупал в магазине «Мебель 169». Мне понравилось что замки и петли врезаны на фабрики, по этому пыли при установки не было а так не знаю что было бы с моим ремонтом.
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
4
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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