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  5. ДП ЭМА Браво-28 Alaska Magic Fog 200*90
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит Alaska Остекленная Царговая
0,0
4 452

Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит Alaska Остекленная Царговая 200x90

Этот товар смотрят 18 человек
ДП ЭМА Браво-28 Alaska Magic Fog 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 230047
Этот товар смотрят 27 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 452
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 452 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 035
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
742 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит Alaska Остекленная Царговая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-28 Grey Matt Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Браво-28 Alaska Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Браво-28 Stormy Matt Magic Fog 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Alaska
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    21.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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