Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Эмалит
  4. Prima
  5. ДП ЭМА Прима-10.Ф7 Grey Matt 200*60
Дверь межкомнатная Прима-10.Ф7 Эмалит Grey Matt, глухая, царговая
0,0
6 138 7 672 -20%

Дверь межкомнатная Прима-10.Ф7 Эмалит Grey Matt, глухая, царговая 200x60

Этот товар смотрят 24 человека
ДП ЭМА Прима-10.Ф7 Grey Matt 200*60
Новинка
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645384
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 138
7 672
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 138 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 618
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-10.Ф7 Эмалит Grey Matt, глухая, царговая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    066-0281
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.05
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0281
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    22
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.05

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Prima"

Дверь межкомнатная «Прима-2» Alaska глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит Alaska, глухая, филенчатая
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» Alaska остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, филенчатая
4 859 7 476 ₽ -35%
Дверь межкомнатная «Прима-2.1» Alaska глухая
Дверь межкомнатная Прима-2.1 Эмалит Alaska, глухая, филенчатая
 
8 050
Дверь межкомнатная «Прима-3.1» Alaska остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-3.1 Эмалит Alaska, остекленная, magic fog, филенчатая
 
8 582
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Прима-3 Эмалит Alaska, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Дверь межкомнатная «Прима-10» Grey Matt глухая
Дверь межкомнатная Прима-10 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-11.1» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, филенчатая
 
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-12» Grey Matt глухая
Дверь межкомнатная Прима-12 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» Grey Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Эмалит Grey Matt, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 672
Дверь межкомнатная «Прима-2» Grey Matt глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит Grey Matt, глухая, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, филенчатая
 
6 905 7 672 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Прима-2» White Matt глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Эмалит White Matt, глухая, филенчатая
 
6 149 6 832 ₽ -10%

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-11.1» Grace (Эмаль) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Скинни-11.1 Эмаль Grace, остекленная/скиновая, magic fog, каркасно-щитовая
11 732
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Bianco Veralinga глухая
Дверь межкомнатная Неоклассик-32 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
7 112
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-12» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, глухая/скиновая, каркасно-щитовая
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Grace (Эмаль) остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
8 932
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-10» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, глухая/скиновая, каркасно-щитовая
 
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-14» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, глухая/скиновая, каркасно-щитовая
6 832
Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-15.1» Grace (Эмаль) остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
8 932
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Cappuccino Veralinga, остекленная, white сrystal, филенчатая
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Look Art глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Look Art, глухая, царговая
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Look Art остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, царговая
 
4 140 4 452 ₽ -7%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть