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  4. ДП Л Гост-3У Л-23 (Белый) Magic Fog 200*40
Дверь межкомнатная Гост-3 Ламинированные Белый Остекленная Каркасно-щитовая
0,0
4 830

Дверь межкомнатная Гост-3 Ламинированные Белый Остекленная Каркасно-щитовая 200x40

Этот товар смотрят 31 человек
ДП Л Гост-3У Л-23 (Белый) Magic Fog 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228392
Этот товар смотрят 22 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 830
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 830 ₽
Наличник 168 ₽ x 5 шт.
Коробка 368 ₽ x 3 шт.
Изменить
6 774
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
805 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0008 Наличник Л Л-23 (Белый) МДФ Полукруглый 2150*70*8
026-0008 ⋅ 168 ₽
 168
840
026-0015 Коробка Л Л-23 (Белый) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0015 ⋅ 368 ₽
 368
1 104
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Дверь межкомнатная Гост-3 Ламинированные Белый Остекленная Каркасно-щитовая 200x40
Размер полотна, см:
200x40
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Белый
ДП Л Гост-3У Л-16 (Серый) Magic Fog 200*40 ДП Л Гост-3У Л-11 (ИталОрех) Magic Fog 200*40 ДП Л Гост-3У Л-12 (МиланОрех) Magic Fog 200*40
ДП Л Гост-3У Л-23 (Белый) Magic Fog 200*40

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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