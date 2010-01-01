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  4. Дверь МДФ Гост Без Отделки ПО-1 СТ-Кризет 200*60
Дверь межкомнатная Гост ПО-1 Ламинированные МДФ Остекленная Кризет Каркасно-щитовая
0,0
2 296

Дверь межкомнатная Гост ПО-1 Ламинированные МДФ Остекленная Кризет Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 16 человек
Дверь МДФ Гост Без Отделки ПО-1 СТ-Кризет 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 21563
Этот товар смотрят 28 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 296
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 296 ₽
Коробка 336 ₽ x 3 шт.
Наличник 168 ₽ x 5 шт.
Изменить
4 144
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
025-0180 Коробка М Без отделки Сосна Без сучков 2100*68*34 Ч-40 (п)
025-0180 ⋅ 336 ₽
 336
1 008
025-0182 Наличник М Без отделки Сосна Без сучков 2150*65*12
025-0182 ⋅ 168 ₽
 168
840
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Дверь межкомнатная Гост ПО-1 Ламинированные МДФ Остекленная Кризет Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
без отделки (под окраску)
Материал
брус хвойных пород

Характеристики

Отзывы и вопросы о товаре

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