Дверь межкомнатная Порта-51 4AB Полипропилен, Alaska в комплекте с врезанной черной магнитной защелкой, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x90

Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF (на 33% толще обычной). Используем PUR-клея необратимой полимеризации. С 2-х сторон двери установлен черный декоративный элемент. Дверь укомплектована механизмом защелки M-3-WC (магнитная, черная) для легкого и практически бесшумного закрывания.
Отделка
Гладкое покрытие на основе полипропилена (Южная Корея), имитирующее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Комплектующие
Врезная магнитная защелка Border (черная)
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