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  4. Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
5,0
13 650 17 063

Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 230x90

5,0
Этот товар смотрят 34 человека
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1027648
Этот товар смотрят 13 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 650 17 063
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 650 ₽
Погонаж 23 660 ₽
Изменить
37 310
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
2 275 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59144-11257 Комплект коробки Invisible 2500/1000-59*44 (L), кромка-черная матовая, (AGB)
59144-11257 ⋅ 23 660 ₽
 23 660
23 660
Показать ещё
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 230x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80 200×90 210×60 210×70 210×80 210×90 220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70 230×80
230×90
Как сделать замеры
Цвет: Shellac Grey
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Grey, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Graphite, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac White, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB Грунт (под окраску), Серый, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая

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Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    58190-10684
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac Grey
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    34.73
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (2 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем
Комплектующие
Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями AGB.
Стекло
Без стекла
Декор
Без декора
Особенности
Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Черный

Характеристики

  • Артикул:
    58190-10684
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    42
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta Invisible
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая, Скрытая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Shellac Grey
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    34.73
  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да (Защелка AGB магнитная черная)
  • Фрезеровка под петли:
    Да (2 скрытые петли AGB)
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Материал каркаса: на основе высококачественного соснового бруса и MDF, тамбурат, HDF

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