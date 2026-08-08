Дверь межкомнатная Порта Invisible 4AB ПЭТ, Shellac Graphite, глухая, скрытая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 230x90

Описание

Отделка

FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем

Комплектующие

Врезана магнитная защелка AGB, выполнена фрезеровка под 3 скрытые петли. Дверная коробка укомплектована ответной планкой и 3 скрытыми петлями AGB.

Стекло

Без стекла

Декор

Без декора

Особенности

Дверь скрытого монтажа с внутреннем открыванием. Щитовая дверь высокой прочности, которую обеспечивает жесткий тамбурат с малым размером ячейки и плита HDF. Используем PUR-клея необратимой полимеризации. По периметру двери установлена алюминиевая кромка в цвете Черный