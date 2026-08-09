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  5. Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
5,0
9 120

Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x60

5,0
Этот товар смотрят 11 человек
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1068464
Этот товар смотрят 18 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 120
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 120 ₽
Коробка 1 110 ₽ x 3 шт.
Наличник 660 ₽ x 3 шт.
Изменить
14 430
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 520 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
170-0013 Коробка "Т" ПЭТ Cream Silk МДФ 2070*70*32 (у,п)
170-0013 ⋅ 1 110 ₽
 1 110
3 330
170-0017 Наличник "Т" ПЭТ Cream Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
170-0017 ⋅ 660 ₽
 660
1 980
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Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Cream Silk
Дверь межкомнатная Браво-0.А ПЭТ Cream Silk, глухая, без стекла, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    ПЭТ

Характеристики

  • Артикул:
    169-1292
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Cream Silk
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Cream Silk
  • Вес, кг:
    22
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог.
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да. Защелка «LM-3-WC SBlack» (В13)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Усиленный каркас двери из МДФ, внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks Honeycomb с ячейкой 15 мм. Не содержит ДСП.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    13 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

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Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Композитный каркас двери на основе высококачественного соснового бруса и LVL облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм - это вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель «Honeycomb Block». Торцы защищены алюминиевой кромкой. В комплекте бесшумная магнитная защелка «LM-3-WC SBlack» (В13).
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Декор
Cream Silk

Характеристики

  • Артикул:
    169-1292
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Cream Silk
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Cream Silk
  • Вес, кг:
    22
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Алюминиевая черная матовая
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог.
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да. Защелка «LM-3-WC SBlack» (В13)
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Усиленный каркас двери из МДФ, внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks Honeycomb с ячейкой 15 мм. Не содержит ДСП.

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