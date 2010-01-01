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  5. Как до нас добраться из Балашихи
Как до нас добраться из Балашихи
Люберцы
Балашиха
Железнодорожный
  1. Едем по шоссе Энтузиастов в сторону МКАД.
  2. Выезжаем на МКАД в сторону юга.
  3. Поворачиваем на Новосовихинское шоссе по съезду из Москвы.
  4. Проезжаем примерно 1,5 километра и поворачиваем на Городецкую улицу.
  5. Через 100 метров на первом светофоре налево на улицу Суздальская, после на первом светофоре на улицу Городецкая.
  6. Сворачиваем на Новосовихинское шоссе налево в сторону МКАД.
  7. Едем 1 километр до ТЦ «Экоград».
  8. Заезжаем на парковку ТЦ «Экоград».
  1. Добираемся до остановки «Горсовет».
  2. Садимся на маршрутку 1250к в направлении метро «Новокосино».
  3. Выходим на остановке «Юбилейный проспект».
  4. Переходим на другую сторону Новосовихинского шоссе и идем 350 метров вдоль шоссе против потока автомобилей до ТЦ «Экоград».