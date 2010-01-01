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  5. Как до нас добраться из Железнодорожного
Как до нас добраться из Железнодорожного
Люберцы
Балашиха
Железнодорожный
  1. Выезжаем из микрорайона Железнодорожный на Октябрьскую улицу в сторону МКАД.
  2. Едем около 10 километров прямо по Носовихинскому шоссе.
  3. Поворачиваем направо и заезжаем на парковку ТЦ «Экоград».
  1. Добираемся до остановки Горсвет и садимся на автобус № 142 в направлении МЦД Реутов.
  2. Выходим на остановке Метро Новокосино 1А.
  3. Идем пешком по Носовихинскому шоссе в сторону ТЦ «Экоград» примерно 700 метров.