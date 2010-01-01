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  5. Как до нас добраться из Люберец
Как до нас добраться из Люберец
Люберцы
Балашиха
Железнодорожный
  1. Выезжаем на МКАД в сторону севера.
  2. Поворачиваем на Новосовихинское шоссе по съезду из Москвы.
  3. Проезжаем примерно 1,5 километра и поворачиваем на Городецкую улицу.
  4. Через 100 метров на первом светофоре налево на улицу Суздальская, после на первом светофоре на улицу Городецкая.
  5. Сворачиваем на Новосовихинское шоссе налево в сторону МКАД.
  6. Едем 1 километр до ТЦ «Экоград».
  7. Заезжаем на парковку ТЦ «Экоград».
  1. Добираемся до станции метро Котельники.
  2. Доезжаем до станции Выхино.
  3. Выходим из выхода №4 и переходим через СВХ.
  4. На автобусной остановке садимся в автобус №706.
  5. Доезжаем до остановки "Юбилейный проспект".
  6. Переходим на другую сторону Новосовихинского шоссе и идем 350 метров вдоль шоссе против потока автомобилей до ТЦ «Экоград».