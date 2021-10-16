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  5. ДП ЭКО Браво-0 White Skyline 200*80
Браво-0 White Skyline
4,6
3 472

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая

4,6
Этот товар смотрят 8 человек
ДП ЭКО Браво-0 White Skyline 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205529
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 472
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 472 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 462
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
579 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1057 Коробка "Т" ЭКО White Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1057 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1058 Наличник "Т" ЭКО White Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1058 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» White Skyline глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Skyline
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*80 ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*80
ДП ЭКО Браво-0 White Skyline 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
16 октября 2021
5
Достоинства
Очень стильные, удобные и красивые
Недостатки
нет
Комментарий
Магазин заслуживает самой высокой оценки. Здесь всё делается профессионально. Если нужно, помогут с выбором, сделают замеры, доставят и установят двери. Мы с женой воспользовались всеми услугами и были очень довольны. Никакой проблемы, никаких недоразумений. Огромное спасибо!
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М
09 ноября 2020
4
Комментарий
Довольна своими новыми дверьми, которые устанавливали ребята. Буквaльнo нaвepнo мecяц нaзaд пocтaвили, никaкиx пpeтeнзий ни к paбoтe, ни к кaчecтву дверей нет,очень радуюсь покупке до сих пор.
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М
02 апреля 2020
4
Достоинства
Легко собирается
Недостатки
нет
Комментарий
Выбирали двери очень долго, благо сейчас есть интернет , где можно найти подходящую модель. Долго и скрупулезно, смотрели все качества, достоинства и недостатки. Решили остановить выбор на этих дверях. Гармонируют с общим видом, даже несмотря на совсем небольшую площадь квартиры. Покрытие отличное, без косяков Мы довольны.
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4.6 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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