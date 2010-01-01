Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Ecoline
  4. Future
  5. ДП "Future-636" Дуб Серена керамика Сатинато белое 200х60
Future-636 Дуб Серена керамика
0,0
9 834

Дверь межкомнатная "Future-636" Дуб Серена керамика стекло Сатинато белое

Этот товар смотрят 29 человек
ДП "Future-636" Дуб Серена керамика Сатинато белое 200х60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 381729
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 834
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 834 ₽
Наличник 610 ₽ x 5 шт.
Коробка 1 160 ₽ x 3 шт.
Изменить
16 364
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 639 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT012003 Наличник Т "ПВХ"10х75x2150 мм, Дуб Серена керамика
FDT012003 ⋅ 610 ₽
 610
3 050
FDT012007 Коробка Т "ПВХ" (с уплотнителем) 32х75x2070 мм, Дуб Серена керамика
FDT012007 ⋅ 1 160 ₽
 1 160
3 480
Показать ещё
Дверь межкомнатная "Future-636" Дуб Серена керамика стекло Сатинато белое
Размер полотна, см:
200x60
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
200x100
Как сделать замеры
Цвет: Дуб Серена керамика
ДП "Future-636" Дуб Серена керамика Сатинато белое 200х60
ДП "Future-636" Дуб патина серый Сатинато белое 200х60 ДП "Future-636" Дуб Серена каменно-серый Сатинато белое 200х60 ДП "Future-636" ПГ Бетон темно-серый Сатинато белое 200х60
+5

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Future

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Текстурированная , матовая
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Объём, м. куб.:
    0.05
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Анегри Межкомнатные двери в Павловском Посаде Двери до 5000 рублей Межкомнатные складные двери из эмалита Двери Браво из шпона Межкомнатные двери Экошпон коллекция Prima Межкомнатные двери Венге с матовым стеклом Межкомнатные двери в Щелкове Межкомнатные двери цвета Wenge Melinga Легкие межкомнатные двери

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Future"

Дверь межкомнатная "Future-588" Дуб серена белый кристалл
Future-588 Дуб серена белый кристалл
8 745
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Серена светло-серый
Future-590 Дуб Серена светло-серый
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб винчестер серый
Future-590 Дуб винчестер серый
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Винчестер трюфель
Future-590 Дуб Винчестер трюфель
7 989
Дверь межкомнатная "Future-590" Дуб Серена керамика
Future-590 Дуб Серена керамика
11 400
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена светло-серый глухая
Future-598 Дуб Серена светло-серый
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена каменно-серый глухая
Future-598 Дуб Серена каменно-серый
11 400
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Серена керамика глухая
Future-598 Дуб Серена керамика
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина золото глухая
Future-598 Дуб патина золото
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина серый глухая
Future-598 Дуб патина серый
14 820
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб Винчестер светлый глухая
Future-598 Дуб Винчестер светлый
10 680
Дверь межкомнатная "Future-598" Дуб патина серый глухая
Future-598 Дуб патина серый
10 680

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть