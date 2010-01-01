Материал
Цвет
Тип двери
Стиль двери
Размер
Комплектация
Производитель
Тип покрытия
Тип двери
Ценовая категория
Размеры
Производители
Комплектующие
Ручки и комплектующие
Замки и комплектующие
Фурнитура для дверей
Фотографии покупателей
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|ZD003016
|
Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 872 ₽
|872 ₽
|
|2 616 ₽
|ZD003019
|
Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ B1 Классический ( комплект 2.5 шт) 2200*100*16
ZD003019 ⋅ 1 117 ₽
|1 117 ₽
|
|5 585 ₽
Информация о доставке:
С заботой о клиентах
О товаре
Характеристики
Возможные типы открывания:
Вам могут понадобиться
Отзывы и вопросы о товаре0