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Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Матовый кремовый Глухая Царговая
0,0
12 981

Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Матовый кремовый Глухая Царговая 190x60

Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Неаполь В1 Матовый кремовый 190*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 270538
Этот товар смотрят 33 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 981
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 981 ₽
Коробка 872 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 117 ₽ x 5 шт.
Изменить
21 182
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 164 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 872 ₽
 872
2 616
ZD003019 Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ B1 Классический ( комплект 2.5 шт) 2200*100*16
ZD003019 ⋅ 1 117 ₽
 1 117
5 585
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Дверь межкомнатная Неаполь В1 Экошпон Матовый кремовый Глухая Царговая 190x60
Размер полотна, см:
190x60
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО Неаполь В1 Белый матовый 190*60
ДП ЭКО Неаполь В1 Матовый кремовый 190*60
ДП ЭКО Неаполь В1 Серый матовый 190*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000272
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000272
  • Высота, см:
    190
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика

Отзывы и вопросы о товаре

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