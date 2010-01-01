Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Prima
  5. ДП ЭКО Прима-13.0.1 White Wood Magic Fog 200*60
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Экошпон White Wood Остекленная Филенчатая
0,0
6 972

Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Экошпон White Wood Остекленная Филенчатая 200x60

Этот товар смотрят 14 человек
ДП ЭКО Прима-13.0.1 White Wood Magic Fog 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 229730
Этот товар смотрят 30 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 972
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 972 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 962
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 162 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1186 Коробка "Т" ЭКО White Wood МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-1186 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1187 Наличник "Т" ЭКО White Wood МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-1187 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Экошпон White Wood Остекленная Филенчатая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
200x60
200x70
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: White Wood
ДП ПЭТ Прима-13.0.1 White Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Stormy Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Cream Silk Magic Fog 200*60 ДП ПЭТ Прима-13.0.1 Grey Silk Magic Fog 200*60
+7

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Популярные подборки

Раздвижные межкомнатные двери со стеклом Межкомнатные двери Twiggy Стеклянные межкомнатные двери матовые Межкомнатные двери ПВХ Межкомнатные двери Итальянский орех ламинированные Двери Браво Венге Белые межкомнатные двери с английской решеткой Межкомнатные двери из массива без отделки Межкомнатные двери цвета Светлый лен Межкомнатные двери в детскую

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Prima"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Brown Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
 
5 992
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
 
4 617 5 432 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Brown Dreamline стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Bianco Veralinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
 
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Bianco Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Cappuccino Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
7 826
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Wenge Veralinga стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
6 261 7 826 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Nordic Oak глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
 
5 573 5 992 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Nordic Oak стекло White Сrystal
Межкомнатная дверь Прима-3
 
6 692
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-12» Grey Wood глухая
Межкомнатная дверь Прима-12
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-12» White Wood глухая
Межкомнатная дверь Прима-12
 
6 272

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Межкомнатная дверь Concept-501
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Аркада Люкс
18 326
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Лайт
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Межкомнатная дверь Диана
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-27
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть