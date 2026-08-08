Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 200x70

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.

Стекло

White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Особенности

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.