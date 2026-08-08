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  5. ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая
4,9
7 320

Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 200x70

4,9
Этот товар смотрят 13 человек
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
ДП ЭКО Прима-3 Bianco Melinga White Сrystal 200*70
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1016624
Этот товар смотрят 10 человек

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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 320
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 320 ₽
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 515
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 220 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-2356 Наличник "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
031-2356 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
031-2355 Коробка "Т" ЭКО Bianco Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п) М
031-2355 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь межкомнатная Прима-3 Экошпон Bianco melinga, остекленная, white сrystal, кромка нет, филенчатая 200x70
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70
200×80 200×90
Как сделать замеры

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-7342
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Стекло
White Сrystal — белое художественное сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.

Характеристики

  • Артикул:
    153-7342
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    White Сrystal
  • Вес, кг:
    20
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

Отзывы и вопросы о товаре

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