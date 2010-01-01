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Прима-3 Snow Veralinga
3,5
Товар раскупили

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Snow Veralinga стекло White Сrystal

3,5
Этот товар смотрят 15 человек
ДП ЭКО Прима-3 Snow Veralinga White Сrystal 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 239495
Этот товар смотрят 34 человека

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3,5
0 отзывов

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Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Snow Veralinga стекло White Сrystal
Размер полотна, см:
Как сделать замеры
Цвет:
ДП ЭМА Прима-3 White Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Grey Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭМА Прима-3 Stormy Matt White Сrystal 200*60 ДП ЭКО Прима-3 Bianco Veralinga White Сrystal 200*60
+10

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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