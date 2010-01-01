Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая
0,0
16 740 ₽
Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая 200x90
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Арт. 510297
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Комплектация:
|Артикул
|
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
|Цена
|
Количество
Кол-во
|
Стоимость
Стоим.
|VRD00001
|
Коробка "Т" Белая эмаль МДФ 2070*70*32 (у,п)
VRD00001 ⋅ 1 500 ₽
|1 500 ₽
|
|4 500 ₽
|VRD00002
|
Наличник "Т" Белая эмаль Прямоугольный (Тип-0) МДФ 2140*70*10
VRD00002 ⋅ 753 ₽
|753 ₽
|
|3 765 ₽
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Дверь межкомнатная Багетто 1 Эмаль Белый, остекленная, декор багет, сатинат белый, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
Как сделать замеры
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Bagetto
-
Материал:Эмаль
Характеристики
-
Артикул:VRD00022
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Bagetto
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белый
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Декор:Багет
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*39
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Однотонное матовое
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Средний
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Влагостойкое покрытие из полиуретана, акриловый лак на водной основе.
Характеристики
-
Артикул:VRD00022
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:38
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Verda
-
Коллекция:Bagetto
-
Стиль:Неоклассика, Классика
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Белый
-
Общий цвет:Белый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Декор:Багет
-
Вес, кг:28
-
Размер упаковки:201*91*39
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Однотонное матовое
-
Возможность покраски:Да
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Средний
-
Уровень шумоизоляции:Средний (24-26 дЦБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Износостойкие
-
Пропускает свет:Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из наборно-поперечной рейки МДФ. Облицовка МДФ толщиной 6 мм. Багет из массива березы.
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