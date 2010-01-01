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Дверь межкомнатная Прима-12.Ф7 Эмалит Grey Matt Глухая Царговая
0,0
6 138 7 672 -20%

Дверь межкомнатная Прима-12.Ф7 Эмалит Grey Matt Глухая Царговая 200x70

Этот товар смотрят 31 человек
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 Grey Matt 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645393
Этот товар смотрят 8 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 138
7 672
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 138 ₽
Коробка 770 ₽ x 3 шт.
Наличник 434 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 618
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0020 Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0020 ⋅ 770 ₽
 770
2 310
155-0022 Наличник "Т" ЭМА Grey Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0022 ⋅ 434 ₽
 434
2 170
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Дверь межкомнатная Прима-12.Ф7 Эмалит Grey Matt Глухая Царговая 200x70
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Grey Matt
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 White Matt 200*70
ДП ЭМА Прима-12.Ф7 Grey Matt 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    066-0286
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    28.4
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0286
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    28.4
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06

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Отзывы и вопросы о товаре

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