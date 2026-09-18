Дверь межкомнатная Прима-13.Ф7.0.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x70

Отделка

Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge. Классическая объемная филенка, нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.