Дверь межкомнатная Браво-0.40 П ПЭТ Cream Silk, глухая, mirox grey, каркасно-щитовая 200x90

Описание

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Цвет по RAL

Cream Silk - примерно соответствует RAL 7044, матовый (≈ 4,7 GU), Black Silk (BS) - черные матовые декоративные вставки (P3) и кромка (K4).

Стекло

Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".