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  5. Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
4,8
5 970

Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая 200x90

4,8
Этот товар смотрят 14 человек
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1030330
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 970
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 970 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
9 300
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
995 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-3358 Коробка "Т" В Cream Pro МДФ 2070*70*32 (у,п)
147-3358 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
147-3360 Наличник "Т" В Cream Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
147-3360 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
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Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70 200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Cream Pro
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Cream Pro, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-50 Винил White Pro, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-50 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    146-1938
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Cream Pro
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    26.7
  • Размер упаковки:
    201* 91 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.

Характеристики

  • Артикул:
    146-1938
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Cream Pro
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Вес, кг:
    26.7
  • Размер упаковки:
    201* 91 *3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.

Отзывы и вопросы о товаре

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