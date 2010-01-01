Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Винил
  4. Graffiti
  5. ДП В Граффити-42 Super White 200*90
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая
0,0
6 412

Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая 200x90

Этот товар смотрят 35 человек
ДП В Граффити-42 Super White 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 509131
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 412
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 412 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
10 402
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 069 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
Показать ещё
Дверь межкомнатная Граффити-42 Винил Super White Глухая Каркасно-щитовая 200x90
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Граффити-42 Super White 200*90
ДП В Граффити-42 Grey Pro 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткая и прочная сотовая панель Blocks honeycomb с ячейкой 15 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Популярные подборки

Межкомнатные виниловые двери серии Start Межкомнатные двери цвета Софт панакота Межкомнатные двери разных цветов Межкомнатные двери Экошпон Межкомнатные двери серые со стеклом Межкомнатные двери в Ногинске Межкомнатные двери Эмалит коллекция Неоклассик Межкомнатные двери Эмаль серия Bravo Межкомнатные двери цвета Crystall Black Межкомнатные двери Ecoline серии Future

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Graffiti"

Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-5" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-5
5 771 6 412 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-4" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-4
 
5 992
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
 
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Межкомнатная дверь Граффити-2
 
6 272
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
5 019 6 692 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-21
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-12
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-2
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-21
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Grey Pro глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
6 412

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная "Concept-501" Белоснежно матовый глухая
Межкомнатная дверь Concept-501
9 690
Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-23» Whitey (Эмаль) глухая
Межкомнатная дверь Граффити-23
8 372
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Межкомнатная дверь Скинни-14
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Snow Melinga глухая
Межкомнатная дверь Прима-2
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-32" Super White глухая
Межкомнатная дверь Граффити-32
5 963 6 412 ₽ -7%
Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Аркада Люкс
18 326
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Snow Art глухая
Межкомнатная дверь Браво-21
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Snow Art остекление Black Star
Межкомнатная дверь Браво-22
 
4 259 4 732 ₽ -10%
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Межкомнатная дверь Лайт
 
9 506
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Межкомнатная дверь Диана
 
10 206
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Snow Melinga остекление Magic Fog
Межкомнатная дверь Браво-27
4 732
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть