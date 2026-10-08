Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Уценка
  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Петли и защёлка в подарок
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Фото покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x70

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×80
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    066-0131 Скопировано
  • Материал:
    Эмалит
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Похожие

Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Белый, глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Белый, глухая, скиновая 3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-12 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая 3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил Fresco, глухая, скиновая 3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная 32С Финиш Флекс Л-04 (Белый), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная 32С Финиш Флекс Л-04 (Белый), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая 4 565 5 370 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-2.Д Экошпон Snow Art, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-2.Д Экошпон Snow Art, глухая, каркасно-щитовая 4 703 6 270 ₽
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 3 618 4 020 ₽

Характеристики и описание

  • Артикул:
    066-0131 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (0)

Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Ликвидация остатков межкомнатных дверей"

Наличник "Т" В Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8 Наличник "Т" В Casablanca МДФ Тип-3 2150*70*8 380 585 ₽
Карниз В Dark Barnwood 70 Карниз В Dark Barnwood 70 761 1 170 ₽
Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание Компл. INVISIBLE алюм. Грунт 2,5 шт + врез под 2 петли ARMADILLO, Матовый .хром 2150 Левое прямое открывание 1 071
Дверь межкомнатная Неоклассик-34 Эмалит Grey Matt, глухая, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Неоклассик-34 Эмалит Grey Matt, глухая, кромка нет, филенчатая 3 330
Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-5.Д Винил Super White, глухая, каркасно-щитовая 5 636 8 670 ₽
Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Concept-640 ПВХ Шелл грей, остекленная, сатинат белый, без кромки, царговая 10 088
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-23 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-23 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая 5 636 8 670 ₽
Дверь межкомнатная Gloss-702 ПВХ Белый глянец, лакобель чёрный, остекленная, лакобель чёрный, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Gloss-702 ПВХ Белый глянец, лакобель чёрный, остекленная, лакобель чёрный, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 34 356
Дверь межкомнатная Design-709 ПВХ Лофт ред, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Design-709 ПВХ Лофт ред, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 39 256
Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Design-710 ПВХ Дарк грин, глухая, кромка алюминиевая черная матовая, каркасно-щитовая 38 545
Дверь межкомнатная Gloss-587 Глянец Белый глянец, остекленная, ромб, царговая Дверь межкомнатная Gloss-587 Глянец Белый глянец, остекленная, ромб, царговая 19 643

Межкомнатные двери белого цвета

Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-23 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 10 770
Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Винил П-23 (Белый), глухая, скиновая 3 803 5 070 ₽
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Snow Melinga, глухая, декор без декора, кромка нет, филенчатая 6 570
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Snow Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art, остекленная, black star, без кромки, царговая 5 070
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Snow Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 5 235
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 5 235
Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая Дверь межкомнатная Браво-30 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая 5 685
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон, Snow Melinga, остекленная, mirox grey, царговая 5 685
Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая Дверь межкомнатная Прима-10 Хард Флекс White Mix, глухая, кромка нет, царговая 4 368 6 720 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Whitey, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 8 070
Установим с гарантией
входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть
500₽