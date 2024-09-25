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  5. Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
4,0
4 133 4 592

Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x80

4,0
Этот товар смотрят 32 человека
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 238091
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

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Дверь межкомнатная Браво-28 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 200x80
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×80
200×90
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Материал:
    Эмалит

Характеристики

  • Артикул:
    066-0132
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Накладки
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Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0132
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    19.5
  • Кромка:
    Нет
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.

Отзывы и вопросы о товаре

31
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.9 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
25 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
10 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
10 сентября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 31 оценок)
5 звезд
29
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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