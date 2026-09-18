Дверь межкомнатная Неоклассик-34 Эмалит Grey Matt, глухая, кромка нет, филенчатая

Отделка

Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Состав комплекта

ДП ЭМА Неоклассик-34 Grey Matt 200*80; Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)-3 шт; Наличник "Т" ПЭТ Grey Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)-5 шт

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.