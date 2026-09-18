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  5. ДП ЭМА Неоклассик-34 Grey Matt 200*80 в комплекте с коробкой и наличниками
ДП ЭМА Неоклассик-34 Grey Matt 200*80 в комплекте с коробкой и наличниками

Дверь межкомнатная Неоклассик-34 Эмалит Grey Matt, глухая, кромка нет, филенчатая

Коротко о товаре
  • Артикул:
    RASB00021 Скопировано
  • Материал:
    Эмалит
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

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Характеристики и описание

  • Артикул:
    RASB00021 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Neoclassic
  • Стиль:
    Классика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Цвет:
    Grey Matt
  • Общий цвет:
    Серый
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Бескромочная технология производства. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Состав комплекта
ДП ЭМА Неоклассик-34 Grey Matt 200*80; Коробка "Т" ЭМА Grey Matt МДФ 2070*70*32 (у,п)-3 шт; Наличник "Т" ПЭТ Grey Silk МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)-5 шт

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    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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