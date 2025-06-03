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  5. ДП Future-538 Дуб Винчестер трюфель, Сатинато белое 200*30
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, царговая
0,0
500 8 200 -94%

Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, царговая

Этот товар смотрят 15 человек
tumb 1 - ДП Future-538 Дуб Винчестер трюфель, Сатинато белое 200*30
ДП Future-538 Дуб Винчестер трюфель, Сатинато белое 200*30
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 445948
Этот товар смотрят 23 человека

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За полотно
500
8 200
-94%
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Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Дуб Винчестер трюфель, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x30
200x30доставка 03.06.2025
Как сделать замеры
В наличии: 2 товара

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический, компланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

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