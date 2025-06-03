Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
0,0
7 800 ₽
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 642166
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Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90 — доставка 03.06.2025
В наличии: 1 товар
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:S
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:ZD0031090
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:S
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Белый матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:24
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:нет
-
Фрезеровка под петли:нет
-
Износостойкость:Высокая
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из массива сосны и МДФ
Развернуть Свернуть
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
Полипропилен, Экошпон
Характеристики
-
Артикул:ZD0031090
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:S
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Белый матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:24
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:нет
-
Фрезеровка под петли:нет
-
Износостойкость:Высокая
-
Пропускает свет:Нет
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Изготовлена из массива сосны и МДФ
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