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Браво-27 Wenge Melinga
0,0
5 152

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Mirox Grey 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256482
Этот товар смотрят 17 человек

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
8 792
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
859 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0190 Коробка "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0190 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Magic Fog 200*70
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Mirox Grey 200*70
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-27 Snow Melinga Mirox Grey 200*70
ДП ЭКО Браво-27 Wenge Melinga Mirox Grey 200*70
ДП ЭКО Браво-27 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*70 ДП ЭКО Браво-27 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*70

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Стекло
Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Эскизы дверей серии Bravo..pdf

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