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  5. ДП Англия 13 Лайтбеж RAL 9010 остекление Сатинат белое 200*70
Англия 13 Лайтбеж
0,0
53 400

Дверь межкомнатная "Англия 13" Лайтбеж RAL 9010, стекло Сатинат белое

Этот товар смотрят 19 человек
ДП Англия 13 Лайтбеж RAL 9010 остекление Сатинат белое 200*70
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 620128
Этот товар смотрят 26 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
53 400
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 53 400 ₽
Наличник 1 558 ₽ x 5 шт.
Коробка 3 283 ₽ x 3 шт.
Изменить
71 039
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
8 900 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
VRD00314 Наличник "Т" Лайтбеж RAL 9010 Прямой МДФ 2150*80*10
VRD00314 ⋅ 1 558 ₽
 1 558
7 790
VRD00312 Коробка "Т" Лайтбеж RAL 9010 МДФ сендвич 2070*75*38 (у,п)
VRD00312 ⋅ 3 283 ₽
 3 283
9 849
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Дверь межкомнатная "Англия 13" Лайтбеж RAL 9010, стекло Сатинат белое
Размер полотна, см:
200x70
200x70
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Коллекция:
    Bagetto

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Два слоя грунта по МДФ с промежуточным шлифованием, эмаль. Финиш-лак полиуретановый Ranner.
Материал
Каркас полотна из LVL бруса(наборно-поперечная рейка) + МДФ, стоевые и поперечные части полностью массивные.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Однотонное матовое
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (24-26 дЦБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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