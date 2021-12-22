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  4. ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*80
Гост-0 (C усилением) Л-11 (ИталОрех)
4,8
3 822

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая

4,8
Этот товар смотрят 23 человека
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228321
Этот товар смотрят 7 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 822
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 822 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 027
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
637 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 96 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (C усилением) Л-11 (ИталОрех) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x60
200x60
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Л-11 (ИталОрех)
ДП Л Гост-0У Л-11 (ИталОрех) 200*80
ДП Л Гост-0У Л-12 (МиланОрех) 200*80 ДП Л Гост-0У Л-16 (Серый) 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    092-0513
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

  • Артикул:
    092-0513
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

15
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
22 декабря 2021
5
Комментарий
Хочу поблагодарить магазин «Мебель 169» Заказала дверь для детской Дизайн оригинальный ,что очень важно Двери отменного качества, сразу видно, что они выполнены из натуральной древесины. Фурнитура вся отменная, стоят они дорого, но и живем мы раз, так что лучше провести свое время в окружении красивых и натуральных вещей, чем вокруг дешевок.
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К
21 декабря 2021
4
Комментарий
Брал здесь двери Быстро оформили заказ, перезвонили также быстро, приятный менеджер по телефону все объяснил, рассказал все нюансы. Доставили в указанные сроки, за это отдельная благодарность. Установщики-монтажники приехали вовремя, в четко назначенное время. Установили дверь на отлично, быстро и без особого мусора и пыли. Спасибо им большое! Жене очень дверь понравились внешне, а я оценил качество. Кстати, фурнитура хорошего качества, что тоже немаловажно. Спасибо магазину за качественный товар!
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А
31 августа 2021
5
Достоинства
двери качественные
Недостатки
Нет
Комментарий
Хорошие двери для своей стоимости, брала комплект из 6 дверей, покрытие прочная пленка,. Замок бесшумный, легко переворачивается -право, лево, легко ухаживать.
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4.8 / 5 (На основе 15 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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