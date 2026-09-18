Дверь межкомнатная Браво-28/2 (WS) ПЭТ, White Silkwood, остекленная, magic fog, царговая 200x70

Отделка

ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.

Комплектующие

Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.

Цвет по RAL

White Silkwood - с древесным рисунком, примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Декор

White Silkwood - со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 9003, матовый (≈ 5,8 GU), White Silk (WS) - декоративные вставки в цвет основного декора.

Особенности

Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает ее долгий срок службы. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (в обычных дверях не более 4).

Дверь межкомнатная остекленная рамочной (царговой) конструкции, с декоративными вставками.