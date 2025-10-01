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Дверь межкомнатная Браво-28/2 (GS) ПЭТ Grey Silkwood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая

Дверь межкомнатная Браво-28/2 (GS) ПЭТ, Grey Silkwood, остекленная, magic fog, царговая

4,1 1 отзыв
Цвет: Grey Silkwood
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    169-0759 Скопировано
  • Материал:
    ПЭТ
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    169-0759 Скопировано
  • Материал:
    Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Grey Silkwood
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Декор:
    Grey Silk
  • Вес, кг:
    22
  • Размер упаковки:
    201*71*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Дверь межкомнатная остекленная рамочной (царговой) конструкции, с декоративными вставками.
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
Grey Silkwood - со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU)
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Декор
Grey Silkwood - со структурой натурального окрашенного шпона, примерно соответствует RAL 9022, матовый (≈ 4,7 GU), Grey Silk (GS) - декоративные вставки в цвет основного декора.
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает ее долгий срок службы. Бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии «2-Edge». Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (в обычных дверях не более 4).

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (1)

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П
П Покупатель
01 октября 2025
5
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