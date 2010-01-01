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Керамогранит под цемент

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Коллекции Товары
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60 Mizar Плитка настенная тёмно-серый 17-01-06-1180 20х60 Mizar Attimo Декор тёмно-серый 17-05-07-1180-0 20х60
Zircon
Zircon
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60
Zircon Керамогранит светло-серый обрезной SG645520R 60х60
Infinito
Infinito
от 759
₽/м2
Размер:
50x50, 60x60
Infinito Керамогранит светло-бежевый 50х50 Infinito Керамогранит пепельный 50х50 Infinito Керамогранит серый 50х50 Infinito Керамогранит кремовый 50х50
Concrete
Concrete
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Concrete Vimp Декор серый 30х60 Concrete Плитка настенная серый 30х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Troffi
Troffi
от 690
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20
Ramstein Керамогранит серый 40х40 Troffi Rigel Декор белый 08-03-01-1338 20х40 Troffi Rigel Декор серый 08-03-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый 08-01-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый узор 08-01-06-1339 20х40
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Ramstein
Ramstein
от 1 590
₽/м2
Размер:
40x40
Ramstein Керамогранит серый 40х40
Callisto
Callisto
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Callisto Gray Керамогранит 60x120 Карвинг Callisto Silver Керамогранит 60x120 Карвинг Callisto Silver Керамогранит 60x60 Карвинг Callisto Gray Керамогранит 60x60 Карвинг
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
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Популярные коллекции
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Apricot
Apricot
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Apricot Керамогранит песочный AP 0068 15х60 Apricot Керамогранит бежевый AP 0058 15х60
Atria
Atria
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Atria Керамогранит ванильный SG162600N 40,2х40,2 Atria Декор ванильный 20х60 Atria Декор мозаичный ванильный MM60002 20х60
Avenue
Avenue
от 1 390
₽/м2
Размер:
60x20
Avenue Плитка настенная бежевый узор 60140 20х60 Avenue Плитка настенная бежевый 60137 20х60 Avenue Плитка настенная тёмно-бежевый 60138 20х60
Balance
Balance
от 990
₽/м2
Размер:
75x25, 30x30
Balance Декор белый 25х75
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Black
Black
от 1 222
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х60 Black Arkadia Керамогранит черный полированный 60х120
Blanco
Blanco
от 190
₽/м2
Размер:
40x20
Blanco Плитка настенная белый мозаика 08-00-01-2678 20х40 Blanco Плитка настенная белый 08-00-01-2675 20х40 Blanco Плитка настенная белый микс 08-00-01-2676 20х40
Bona
Bona
от 20
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20, 40x6.2
Bona Керамогранит тёмно-бежевый 40х40 Bona Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1344 20х40 Bona Плитка настенная бежевый 08-00-11-1344 20х40 Bona Плитка настенная тёмно-бежевый 08-01-11-1344 20х40
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Camelot
Camelot
от 1 090
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Camelot Wing Декор белый 20х60 Camelot Tact Декор белый 20х60 Camelot Керамогранит бежевый SG169200N 40,2х40,2 Camelot Плитка настенная белый 60125 20х60
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