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Керамогранит серого цвета

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Коллекции Товары
Porto
Porto
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Porto Керамогранит серый PR 0008 15х60 Porto Керамогранит бежевый PR 0006 15х60
Mizar
Mizar
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 40x40, 30x30
Mizar Плитка настенная серый 17-00-06-1180 20х60 Mizar Керамогранит тёмно-серый 40х40 Mizar Плитка настенная серый узор 17-00-06-1181 20х60 Mizar Плитка настенная тёмно-серый 17-01-06-1180 20х60 Mizar Attimo Декор тёмно-серый 17-05-07-1180-0 20х60
Pino
Pino
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Pino Керамогранит янтарный PN 0054 15х60
Zircon
Zircon
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60
Zircon Керамогранит светло-серый обрезной SG645520R 60х60
Vitrum
Vitrum
от 1 332
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Vitrum Taupe Керамогранит бежевый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x120 полированный Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x60 матовый Vitrum Taupe Керамогранит бежевый 60x60 матовый Vitrum Grigio Керамогранит серый 60x60 полированный
Rock
Rock
от 10
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x6
Rock Плитка настенная серый 60089 20х60
Infinito
Infinito
от 759
₽/м2
Размер:
50x50, 60x60
Infinito Керамогранит светло-бежевый 50х50 Infinito Керамогранит пепельный 50х50 Infinito Керамогранит серый 50х50 Infinito Керамогранит кремовый 50х50
Concrete
Concrete
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Concrete Vimp Декор серый 30х60 Concrete Плитка настенная серый 30х60
Milkiway
Milkiway
от 2 449
₽/м2
Размер:
120x60
Milkiway Silver Керамогранит 60х120 Металлизированный Milkiway Antracite Керамогранит 60х120 Металлизированный
Escada
Escada
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Escada Декор светлый 20х60 Escada Декор мозаичный MM60133 20х60 Escada плитка настенная серый 60132 20х60 Escada Керамогранит серый SG169000N 40,2х40,2 Escada плитка настенная светлый 60133 20х60
Celtic
Celtic
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Celtic Керамогранит серый CL 0069 15х60 Celtic Керамогранит пепельный CL 0046 15х60
Moon
Moon
от 250
₽/м2
Размер:
60x60, 75x25, 30x30
Moon Керамогранит серый MN 0053 60х60
Onyx
Onyx
от 988
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Onyх Clowdy Керамогранит 60х120 Полированный Onyx Smoke Керамогранит светло-серый 60x60 полированный Onyх Rainbow Grande Керамогранит 60х120 Полированный Onyx Smoke Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Onyх Rainbow Керамогранит 60х60 Полированный
Magna
Magna
от 690
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Magna Плитка настенная бежевый 08-00-11-1341 20х40 Magna Плитка настенная серый 08-00-06-1341 20х40 Magna Плитка настенная тёмно-серый 08-01-06-1341 20х40 Magna Керамогранит коричневый 40х40 Magna Керамогранит серый 40х40
Romano
Romano
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный Romano Crema Керамогранит бежевый 60x60 полированный
Lord
Lord
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2
Lord Плитка настенная белый 60124 20х60 Lord Керамогранит серый SG169100N 40,2х40,2 Lord Декор мозаичный белый MM60126 20х60 Lord Wing Декор белый 20х60 Lord Tact Декор белый 20х60
Krazzy
Krazzy
от 1 390
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Krazzy Blue Керамогранит 60х120 Полированный Krazzy Brown Керамогранит 60х60 Полированный Krazzy Blue Керамогранит 60х60 Полированный
Envy
Envy
от 890
₽/м2
Размер:
60x20, 30x30, 40x40
Envy Blast Декор коричневый 17-03-15-1191-0 20х60 Envy Blast Декор серый 17-03-06-1191-0 20х60 Envy Attimo Декор бежевый 17-05-11-1192-0 20х60 Envy Мозаика 30х30 серый+бежевый Envy Blast Декор бежевый 17-03-11-1191-0 20х60
Ceylon
Ceylon
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15
Ceylon Керамогранит светло-серый CE 0064 15х60
Breach
Breach
от 2 490
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x120 полированный Breach Silver Керамогранит светло-серый 60x60 полированный
Zurich
Zurich
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Zurich Dazzle Oxide Керамогранит темно-серый 60x60 лаппатированный Zurich Dazzle Oxide Керамогранит темно-серый 60x120 лаппатированный
Shade
Shade
от 1 590
₽/м2
Размер:
60x60
Shade Керамогранит темно-серый SH 0053 60х60
Urban
Urban
от 2 490
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Urban Dazzle Gris Керамогранит серый 60x60 лаппатированный Urban Dazzle Bianco Керамогранит белый 60x120 лаппатированный Urban Dazzle Bianco Керамогранит белый 60x60 лаппатированный Urban Dazzle Gris Керамогранит серый 60x120 лаппатированный
Troffi
Troffi
от 690
₽/м2
Размер:
40x40, 40x20
Ramstein Керамогранит серый 40х40 Troffi Rigel Декор белый 08-03-01-1338 20х40 Troffi Rigel Декор серый 08-03-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый 08-01-06-1338 20х40 Troffi Плитка настенная серый узор 08-01-06-1339 20х40
Polaris
Polaris
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Polaris Мозаика коричневый+бежевый 30х30 Polaris Мозаика т.серый+серый 30х30 Polaris Керамогранит коричневый 40х40 Polaris Керамогранит серый 40х40 Polaris Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-493 20х60
Plazma
Plazma
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Plazma Плитка настенная зелёный 30х60 Plazma Плитка настенная белый 30х60 Plazma Керамогранит серый 40х40 Plazma Плитка настенная серый 30х60 Plazma Nuance Декор белый 30х60
Organic
Organic
от 990
₽/м2
Размер:
40x20, 40.2x40.2
Organic Плитка настенная бежевый 08-00-11-2453 20х40
Oniх
Oniх
от 1 129
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Onix Crack Керамогранит 60х120 Полированный Onix Blanco Керамогранит 60х60 Полированный Oniх Crack Керамогранит 60х60 Полированный Oniх Blanco Керамогранит 60х120 Полированный
Select
Select
от 1 090
₽/м2
Размер:
40.2x40.2, 60x20
Select Керамогранит серый SG168900N 40,2х40,2 (1.62) Select Плитка настенная серый 60129 20х60 Select Декор мозаичный серый MM60129 20х60 Select Tact Декор серый 20х60 Select Oxy Декор серый 20х60
Obsidian
Obsidian
от 2 090
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х60 Полированный Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х120 Полированный Obsidian Moss Gray Керамогранит 60х60 матовый Obsidian Grey Керамогранит 60х120 Полированный Obsidian Taupe Керамогранит 60х120 Полированный
Nostalgic
Nostalgic
от 2 390
₽/м2
Размер:
60x60, 120x60
Nostalgic Silver Керамогранит 60х60 Полированный Nostalgic Silver Керамогранит 60х120 Полированный
Mason
Mason
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x20, 60x60, 40.2x40.2
Mason Керамогранит серый SG165800N 40,2х40,2
Jasper
Jasper
от 1 590
₽/м2
Размер:
60x60
Jasper Керамогранит серый JS 0022 60х60
Glossy
Glossy
от 490
₽/м2
Размер:
60x20, 40.2x40.2, 60x4.8
Glossy Керамогранит серый SG166000N 40,2х40,2
Extra
Extra
от 250
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Extra Плитка настенная белый 30х60 Extra Elemental Декор белый 30х60
Echo
Echo
от 990
₽/м2
Размер:
60x30, 30x30, 40x40
Echo Мозаика бежевый 30х30 Echo Мозаика серый 30х30
Crystal
Crystal
от 590
₽/м2
Размер:
60x30, 40x40, 30x30
Crystal Плитка настенная бежевый 30х60 Crystal Плитка настенная белый 30х60 Crystal Resonanse Декор белый 30х60 Crystal Resonanse Декор чёрный 30х60
Bastion
Bastion
от 50
₽/м2
Размер:
40x20, 40x40
Bastion Плитка настенная мозаика серый 08-00-06-453 20х40 Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40 Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40 Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Antalya
Antalya
от 2 090
₽/м2
Размер:
120x60, 60x60
Antalya Bianco Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х120 Полированный Antalya Bianco Керамогранит 60х60 Полированный Antalya Grey Керамогранит 60х60 Полированный
Ramstein
Ramstein
от 1 590
₽/м2
Размер:
40x40
Ramstein Керамогранит серый 40х40
Мармара
Мармара
от 390
₽/м2
Размер:
60x20, 60x4, 60x5, 40x40
Мармара Ажур Декор серый 17-03-06-659 20х60 Мармара Олимп Декор серый 17-03-06-660 20х60 Мармара Ажур Бордюр серый 48-03-06-659 4х60 Мармара Арабеска Декор серый 17-03-06-661 20х60 Мармара Лайн Декор серый 17-03-06-658 20х60
Laurel
Laurel
от 1 190
₽/м2
Размер:
60x15, 60x30, 29.7x29.7, 29.8x28.6
Laurel Керамогранит табачный LU 0066 15х60
Betonhome
Betonhome
от 20
₽/м2
Размер:
50x20, 60x60
Betonhome Grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Pegas
Pegas
от 1 190
₽/м2
Размер:
30x30, 40x40, 60x20
Pegas Мозаика 30х30 коричневый+бежевый Pegas Мозаика 30х30 т.серый+серый Pegas Керамогранит тёмно-серый 40х40 Pegas Плитка настенная серый рельеф 17-10-06-1179 20х60 Pegas Плитка настенная бежевый рельеф 17-10-11-1179 20х60
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