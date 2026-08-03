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  5. Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
4,9
4 470

Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая 200x60

4,9
Этот товар смотрят 20 человек
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 245791
Этот товар смотрят 10 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 470
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 470 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 465 ₽ x 3 шт.
Изменить
7 890
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
745 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1134 Коробка "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1134 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
031-1135 Наличник "Т" ЭКО Nordic Oak МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1135 ⋅ 465 ₽
 465
1 395
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Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Nordic Oak
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Nordic Oak, глухая, каркасно-щитовая
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Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Материал:
    Экошпон

Характеристики

  • Артикул:
    153-1088
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Вес, кг:
    11.6
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    13 товаров
  • Образец:
    в 2 магазинах

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

Вам могут понадобиться

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Ручки раздельные
Накладки
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Замки для межкомнатных дверей
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Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1088
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo A
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Nordic Oak
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Вес, кг:
    11.6
  • Тип коробки:
    Телескопическая
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    MDF, жесткий сотовый наполнитель.

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