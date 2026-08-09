Дверь межкомнатная ПП Порта-1 ПЭТ, Shellac Cream, глухая, царговая 200x70

Описание

Отделка

FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея)

Особенности

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, широкие филенки толщиной 16 мм (у других производителей, как правило, не более 10 мм), стоевой профиль без пустот

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Отделка: FlexEmal - инновационное, гладкое покрытие на основе PET (Южная Корея), превосходящее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Двери укомплектованы графитовым сатинированным стеклом "Grey Fog" (GF). Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется