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  3. Дверь Ш Гост-0У Т-01 (ДубНат) 200*60
Дверь межкомнатная Гост-0 Шпонированные Т-01 (ДубНат) Глухая Каркасно-щитовая
0,0
7 420

Дверь межкомнатная Гост-0 Шпонированные Т-01 (ДубНат) Глухая Каркасно-щитовая 200x60

Этот товар смотрят 31 человек
Дверь Ш Гост-0У Т-01 (ДубНат) 200*60
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228499
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 420
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 420 ₽
Коробка 633 ₽ x 3 шт.
Наличник 420 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 419
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 237 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
029-0843 Коробка Ш Т-01 (ДубНат) Сосна 2400*70*35 (у,п)
029-0843 ⋅ 633 ₽
 633
1 899
029-0417 Наличник Ш Т-01 (ДубНат) МДФ 2100*70*10
029-0417 ⋅ 420 ₽
 420
2 100
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Дверь межкомнатная Гост-0 Шпонированные Т-01 (ДубНат) Глухая Каркасно-щитовая 200x60
Размер полотна, см:
200x60
190x55
190x60
200x40
200x60
200x70
200x80
Как сделать замеры
Цвет: Т-01 (ДубНат)
Дверь МДФ Гост-0У Без Отделки 200*60
Дверь Ш Гост-0У Т-01 (ДубНат) 200*60

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

  • Артикул:
    071-0348
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Ламинат
Плинтус

Описание

Отделка
Натуральный шпон дуба, лак НЦ.
Материал
Брус хвойных пород.

Характеристики

  • Артикул:
    071-0348
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost
  • Стиль:
    Современный

Отзывы и вопросы о товаре

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