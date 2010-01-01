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Браво-9 Bianco Veralinga
0,0
5 152

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Bianco Veralinga остекление Wired Glass

Этот товар смотрят 23 человека
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Glass 12,5 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 645029
Этот товар смотрят 6 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 152
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 152 ₽
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Изменить
8 792
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
859 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1116 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1116 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
031-1113 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1113 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Bianco Veralinga остекление Wired Glass
Размер полотна, см:
200x80
200x40
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Magic Fog 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Glass 12,5 200*80
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-9 Wenge Melinga Wired Glass 12,5 200*80 ДП ЭКО Браво-9 Cappuccino Melinga Wired Glass 12,5 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Bianco Veralinga Wired Glass 12,5 200*80
ДП ЭКО Браво-9 Grey Melinga Wired Glass 12,5 200*80
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Bravo A

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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