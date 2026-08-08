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  6. Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
4,8
6 660

Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая 200x60

4,8
Этот товар смотрят 17 человек
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 848798
Этот товар смотрят 5 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 660
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 660 ₽
Коробка 918 ₽ x 3 шт.
Наличник 509 ₽ x 3 шт.
Изменить
10 941
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
1 110 х 6 месяцев в рассрочку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
59132-3051 Коробка телескопическая ПП Nevada Wood МДФ 2070*70*32 (у,п)
59132-3051 ⋅ 918 ₽
 918
2 754
59270-3088 Наличник телескопический ПП Nevada Wood МДФ Прямоугольный 2150*70*8
59270-3088 ⋅ 509 ₽
 509
1 527
Показать ещё
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая 200x60
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60
200×70 200×80 200×90
Как сделать замеры
Цвет: Nevada Wood
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Nevada Wood, остекленная, царговая
Дверь межкомнатная Порта-220 Полипропилен, Arctic Wood, остекленная, царговая

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Материал:
    Полипропилен

Характеристики

  • Артикул:
    58060-2432
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Nevada Wood
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Grey Fog
  • Вес, кг:
    18.34
  • Размер упаковки:
    201*61*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Двери укомплектованы графитовым сатинированным стеклом "Grey Fog" ( GF ). Дешевое стекло с пескоструйной обработкой при производстве не используется. Отделка: Гладкое покрытие с легкой древесной структурой с уникальным эффектом глянца и матовости, на основе полипропилена (Южная Корея). Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Отделка
Гладкое покрытие на основе полипропилена (Южная Корея), имитирующее эмаль. Экологично, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем.
Стекло
Сатинированное стекло "Grey Fog"

Характеристики

  • Артикул:
    58060-2432
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Коллекция:
    Porta
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Nevada Wood
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Grey Fog
  • Вес, кг:
    18.34
  • Размер упаковки:
    201*61*3,6
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Профиль дверей на основе высококачественного соснового бруса и MDF

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