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  5. ДП ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*40
Браво-21 Wenge Melinga
0,0
4 032

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая

Этот товар смотрят 19 человек
ДП ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256614
Этот товар смотрят 16 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 032
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Стойка 630 ₽ x 2 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Межкомнатные двери 4 032 ₽
Перекладина 1 330 ₽
Изменить
12 404
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
672 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0261 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0261 ⋅ 630 ₽
 630
1 260
031-2278 Наличник "Т" ЭКО Wenge Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2278 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
153-1287 ДП ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*40
153-1287 ⋅ 4 032 ₽
 4 032
4 032
031-2313 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Wenge Melinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-2313 ⋅ 1 330 ₽
 1 330
1 330
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Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x40
200x35в наличии
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Wenge Melinga
ДП ЭКО Браво-21 Cappuccino Melinga 200*40 ДП ЭКО Браво-21 Bianco Veralinga 200*40
ДП ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*40
ДП ЭКО Браво-21 Snow Melinga 200*40
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    153-1287
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1287
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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