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Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco melinga, остекленная, mirox grey, царговая

Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Bianco melinga, остекленная, mirox grey, царговая

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Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-4510 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
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Ручки раздельные
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-4510 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Mirox Grey
  • Вес, кг:
    23.2
  • Размер упаковки:
    201* 81 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным лаком, отличается повышенной стойкостью к повреждениям (в сравнении со схожими декоративными материалами). Репродукция натуральных материалов.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Bianco Melinga - примерно соответствует RAL 9002, матовый (≈ 3,4 GU).
Стекло
Mirox Grey — зеркало в цвете "графит".
Особенности
Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL или соснового бруса облицован плитами высокой плотности. Облегченная конструкция позволяет снизить массу двери примерно на 15%. Дверь проклеена в местах соединения деталей, что обеспечивает долгий срок службы. Бескромочная технология производства. Для отделки всех лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации. Детали зафиксированы при помощи крепежа из закаленной стали.
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