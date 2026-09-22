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Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Bianco melinga, глухая, каркасно-щитовая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Мода-22 Экошпон Bianco melinga, глухая, каркасно-щитовая 200x60

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×70 200×80 200×90
Цвет: Bianco melinga
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-7651 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Ручки раздельные
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-7651 Скопировано
  • Материал:
    HDF, жесткий сотовый наполнитель.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda
  • Стиль:
    Хай-тек
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Декор:
    Black Shine
  • Вес, кг:
    10
  • Размер упаковки:
    201* 61 *3,6
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Декор
Black Shine — черные глянцевые декоративные вставки.
Особенности
Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

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  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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