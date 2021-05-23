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  5. ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*90
Браво-21 Alaska
4,5
3 562 4 452 -20%

Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая

4,5
Этот товар смотрят 34 человека
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*90
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222895
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 562
4 452
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 562 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 145
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*90
ДП ЭМА Браво-21 Grey Matt 200*90 ДП ЭМА Браво-21 Stormy Matt 200*90

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0015
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0015
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
23 мая 2021
4
Комментарий
Приобрели обычные межкомнатные двери, решили не заморачиваться над дизайном и стилем дверей, так как наш интерьер очень простенький и не требует к себе дорогих дверей! Кстати наличники можно выбрать телескопические, что мы и сделали. С такой коробкой можно обойтись без гвоздей, гораздо удобнее и проще для установки, да и выглядит все симпатичнее. Выбор хороший дверей , цветовая гамма поражает своим разнообразием. У нас удачный опыт эксплуатации двери. Тем более можно купить дверь по акции.
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В
31 марта 2021
4
Достоинства
Качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Занимаюсь установкой дверей более 10 лет. 5 из них это двери «мебель 169». Нареканий к этим дверям нет. Фабрика всегда идёт навстречу клиенту. Клиенты есть разные и каждый со своими тараканы. Вы бы видели людей, которые покупают италию или испанию, ждут по 6 месяцев за бешеные евро, а по факту такое ггг. Все доделывалось и докрашивалось мною по месту. Фабрике твердая 5. Каждый специалист должен заниматься своим делом. Смело советую лавинную компанию, не стоит переплачивать за зарубежные двери, когда у данного производителя вы можете найти лучше , дешевле и получить их быстро, на ожидая их месяцами
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М
01 ноября 2020
5
Достоинства
дизайн, качество, цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Один комплект обошелся недорого, сравнивали цены с другими магазинами, в него входит: полотно, наличники, добор и коробка, петли и замки. Монтировали двери своими силами, проблем с дверями, во время этого процесса не возникло. Двери не пустотелые, внутри свободное пространство заполнено небольшими брусками. Двери покрыты экошпоном, материал отличается прочностью, экологичностью и прекрасным внешним видом.
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4.5 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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