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  5. ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*70
Браво-21 Alaska
4,4
3 562 4 452 -20%

Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая

4,4
Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222893
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 562
4 452
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 562 ₽
Коробка 616 ₽ x 3 шт.
Наличник 347 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 145
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0005 Коробка "Т" ЭМА Alaska МДФ 2070*70*32 (у,п)
155-0005 ⋅ 616 ₽
 616
1 848
155-0006 Наличник "Т" ЭМА Alaska МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0006 ⋅ 347 ₽
 347
1 735
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Дверь межкомнатная «Браво-21» Alaska глухая
Размер полотна, см:
200x70
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Alaska
ДП ЭМА Браво-21 White Matt 200*70
ДП ЭМА Браво-21 Alaska 200*70
ДП ЭМА Браво-21 Grey Matt 200*70 ДП ЭМА Браво-21 Stormy Matt 200*70

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0013
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0013
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    70
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

9
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ж
03 мая 2021
5
Достоинства
Выгодные цены, быстрая доставка
Недостатки
Нет
Комментарий
Красиво, функционально, уютно, дорого. Год назад мы остановились на этой фабрике при выборе межкомнатных дверей, а в итоге наше сотрудничество не закончилось только на дверях. Но начну именно с них. в целом все хорошо, двери стоят, никаких нареканий. До сих поражаюсь и наслаждаюсь шумоизоляцией от этих дверей! Любим шумных гостей) и при закрытых дверях можно спокойно уложить ребенка спать)
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Е
01 января 2021
4
Достоинства
Цена ,цвет, покрытие высокой прочности.
Недостатки
Не выявлены
Комментарий
Заказывал двери межкомнатные. Искал по всему городу ничего подходящего не нашел! Решил поискать в интернете и случайно наткнулся на этот магазин! Выбрал дверь какая была нужна. Все характеристики соответствовали моим требованиям. Вечером заказал,с утра уже перезвонил менеджер,все обговорили и оформили заказ. Я был в шоке от оперативности компании. Всё четко,быстро,грамотно!!!! Доставили быстро,все двери целы. Устанавливать решил сам. Спасибо за дверь!
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К
27 октября 2020
4
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Не обнаружено
Комментарий
Я догадывалась, что покупка дверей это так сложно. Но нам пришлось это сделать, мы смогли выбрать в данном магазине дверь. Выбор тут, как назло, очень большой, глаза просто разбегаются. Мне посоветовали недорогие двери, я долго сомневался, но все-таки поставил. Прошло 4 года, и я благодарен консультанту, сумевшему убедить меня. Сегодня за такие двери пришлось бы заплатить больше, но все равно я бы выбрал их. По-моему, эти двери дают больше, чем за них просят.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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