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  5. ДП ЭМА Браво-23 Alaska Magic Fog 200*60
Браво-23 Alaska
4,3
Товар раскупили

Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog

4,3
Этот товар смотрят 22 человека
ДП ЭМА Браво-23 Alaska Magic Fog 200*60
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 222904
Этот товар смотрят 35 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
Товар раскупили
Товар раскупили
Дверь межкомнатная «Браво-23» Alaska остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x70
200x80
200x90в наличии
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0024
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот и ДСП. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Alaska - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white, нем. reinweiß), средняя степень глянца (≥ 24 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0024
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    60
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
01 мая 2021
4
Комментарий
Решили обратиться в ваш магазин,так как немало слышали о вас в кругу наших знакомых.Созвонились с менеджером, договорились о встрече в магазине. Далее в магазине всё обговорили и оформили заказ на семь дверей. Очень переживали за доставку так как количество не маленькое, но на удивление всё пришло в отличном состоянии, заказали установщиков они тоже всё прекрасно установили. Очень довольна работой. Спасибо огромное за вашу фирму!
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К
08 марта 2021
5
Комментарий
Двери понравились, смотрятся хорошо, брака не было, быстрая доставка это тоже важно.
Вам помог этот отзыв?
В
25 ноября 2020
4
Комментарий
Отличные двери. Эксплуатируем давно. Когда встал вопрос с ремонтом в новой квартире, единогласно выбрали эту.
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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